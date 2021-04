6 x aan de slag met restjes: zo ga je voedselverspilling tegen

Een onderzoek van maaltijdboxleverancier Hello Fresh wijst uit dat 84% van de Nederlanders graag minder voedsel wil verspillen in de keuken. Dat dat niet zo makkelijk is, blijkt wel uit het feit dat meer dan de helft (55%) van de consumenten vaak te veel koopt en daardoor ingrediënten weg moet gooien.

Omdat het 22 april Earth Day is, delen we graag onderstaande tips met je om voedselverspilling tegen te gaan. Want met restjes kun je veel meer dan je denkt.

1. Pureer overgebleven groenten tot een groentesaus of maak er een kleurrijke ratatouille van.

2. Rooster uienschillen en ander snijafval met wat olie en knoflook in de oven en trek er dan een bouillon van. Voeg naar smaak kruiden toe en als je het niet onmiddellijk gebruikt, vries de bouillon dan in als ijsblokjes.

3. Wist je dat je verse kruiden als rozemarijn en salie ook heel goed kunt invriezen? Zorg dat je de kruiden grof hakt en leg ze in een ijsblokjesvorm. Giet er olijfolie bij en vries het daarna in. Op deze manier heb je altijd verse kruiden bij hand, bijvoorbeeld voor de bereiding van soepen of sauzen.

4. Is je fruit niet meer lekker vers? Snijd het in stukjes en bewaar het in de vriezer. Heerlijk in een smoothie - en hij is meteen koud - of als ijsklontje in je cocktail!

5. Als je wijn al een paar dagen openstaat en je deze niet meer wilt drinken, gooi het dan niet weg! Zet het apart en gebruik het bijvoorbeeld om je risotto mee aan te maken.

6. Heb je iets met avocado gemaakt? Dan blijft die grote pit altijd over. Maar wist je dat je met de pit van een avocado een eigen avocadoplant kunt kweken?