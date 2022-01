Vijf tips om sportkleding te wassen

1. Synthetische sportkleding is ontworpen om zweet goed af te voeren. Talg en dode huidcellen kunnen echter tussen de fijne textielvezels blijven hangen, waardoor bacteriën groeien en het zuur gaat ruiken.

2. Bacteriën groeien 2000 keer sneller in synthetisch textiel dan op katoen. Sommige bacteriën groeien dan zelfs harder dan in onze oksels. Katoen raakt eerder doorweekt maar stinkt uiteindelijk minder.

3. Bacteriegroei is te voorkomen door sportkleding buiten aan de lucht te drogen voordat deze de wasmand in gaat. Dat kan wel tot 90% in bacteriegroei schelen.

4. De viezigheid zit aan de binnenkant, dus was sportkleding binnenstebuiten op een programma voor synthetische stoffen. Gebruik de helft van de normale hoeveelheid vloeibaar wasmiddel of een speciaal middel als Woolite Sport of HG nare geurtjes sportkleding. Geen wasverzachter of waspoeder, dit kan de textielvezels verstoppen.

5. Soms is de bacteriegeur in sportkleding zo hardnekkig dat deze zelfs na het wassen in de wasmachine nog is te ruiken. Laat de kleding een half uur weken in water met schoonmaakazijn en was nogmaals.

Bekijk ook: 5 x klusjes in huis waarvoor je oude sokken kunt gebruiken

Bekijk ook: Tips om te voorkomen dat shirts kreukelen in de wasmachine