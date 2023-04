Dagrecept: Bloemkoolschotel met gehakt en crumble

De bloemkolen worden afgedekt met blad omdat ze anders hun witte kleur verliezen. Dankzij het roosteren is de bloemkool helemaal hip, maar vandaag wordt een schotel van Wim Ballieu uit zijn boek Ovenschotels (Pelckmans). Kook de aardappelen in gezouten water.

Maak de bloemkool schoon, verdeel ze in roosjes en kook ze beetgaar. Laat ze schrikken onder koud water. Stamp de aardappelen tot puree met een klontje boter, melk en eidooier (optioneel). Kruid met nootmuskaat en zout. Bak het gehakt in een klontje boter, kruid bij indien nodig. Smelt 20 g boter en roer er 25 g bloem door. Laat even drogen en giet er de melk bij, roer tot een gladde saus.

Kruid met peper, zout en nootmuskaat. Vet een ovenschaal in met boter of olie en verdeel het gehakt over de bodem. Zet de bloemkoolroosjes met de steeltjes naar beneden in het gehakt. Giet er de saus over. Verdeel de puree over de bloemkool en het gehakt. Maak een crumble met 50 g boter, panko en currypasta. Strooi dit over de puree. Zet onder de hete grill tot er een mooi korstje op komt.

Nodig voor 4 personen:

- 1 kg kruimige aardappelen

- 1 eidooier (optioneel)

- 1 grote bloemkool, zout

- 20 g boter

- 25 g bloem

- 300 ml melk (plus wat extra voor de puree)

- nootmuskaat

- 800 g gemengd gehakt

- 60 g panko

- 1 koffielepel currypasta (geel of groen)