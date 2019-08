Zelf eierenkroketten maken

Dit is de oplossing, samen eierenkroketten maken. Eerst de roux of de bechamelsaus maken. Smelt boter, doe de bloem erbij, goed roeren, laat licht kleuren, melk erbij, kloppen en roeren tot je een dikke saus hebt. Op smaak brengen met zout en peper, nootmuskaat en een beetje citroensap. Zet in een open schaal in de koelkast. Liefst een uur of zes.

Nodig voor vier kroketten:

•1 eetl boter

•2 eetl bloem

•¼ l melk

•zout, peper, nootmuskaat, citroensap

•4 eieren, gekookt

•3 eetl geraspte kaas

•2 eieren geklust, op een bord

•2 eetl bloem, op een bord

•6 eetl paneermeel

•100 gr boter om in de bakken

Bereiden:

Kook vier eieren en koel ze af. Pellen en fijnhakken. Roer samen met de geraspte jonge kaas door de bechamelsaus. Maak met twee lepels rolletjes. Laat eventueel nog even opstijven.

Dan de eieren klutsen, haal de kroketten door de bloem, dan door de eieren, dan door de paneer. Als je geen frituur hebt, in een laagje boter rondom goudbruin bakken.

Eieren en mosterd? Kan zeker maar nog lekkerder is het als je een salsa van verse tuinkruiden maakt om ze in te dippen. (Beetje tomatensap, en blaadjes en bloemen van al je tuinkruiden in de blender. Paar blaadjes rucola erbij. Draaien tot het een dip is.)