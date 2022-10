Dagrecept: Pasta met boerenkool, erwtjes en broccoli

Nodig voor 4 personen:

- 250 g bucatini-pasta

- 4 grote bladeren boerenkool of palmkool (ca. 50 g, zonder nerven of stengels)

- 1 teen knoflook (gepeld)

- 75 g erwtjes (ontdooid)

- hand basilicum / peterselie

- hand muntblaadjes

- 3 el extra vierge olijfolie

- rasp & sap 1/2 bio-citroen

- 4 el geraspte Parmezaanse kaas (plus extra)

- 200 g broccoliroosjes

- handje pijnboompitten (geroosterd)

Kook de pasta in een ruime pan met gezouten water beetgaar. Voeg de boerenkool en 1 teen knoflook toe aan de pasta en kook een minuut mee. Vis ze er uit met een tang en schep er ook een beker kookwater uit. Doe (terwijl de pasta door kookt) de boerenkool en knoflook in de blender, met de helft van de erwtjes. Voeg ook het basilicum, munt, olijfolie, citroensap, Parmezaanse kaas en 4 el kookwater toe. Pureer tot een gladde, maar niet te vloeibare saus. Voeg eventueel extra erwtjes, kruiden of kaas toe. Als de pasta nog maar een paar minuten nodig heeft, gooi je de broccoli en de rest van de erwtjes erbij. Giet de pasta en groenten af en doe terug in de pan. Schenk de helft van de groene saus erover en roer door elkaar. Verdeel de rest van de saus over 4 borden. Schep de pasta erop en bestrooi met geroosterde pijnboompitten, munt of parmezaan. Maak af met citroenrasp en versgemalen zwarte peper.