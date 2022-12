’Zuid-Afrika is het mooiste land dat we ooit hebben bezocht’

Mooiste herinnering

„Mijn vriend en ik reden de prachtige route van Johannesburg richting Kaapstad. Zo mooi, intens en romantisch. De vrijheid die we samen hadden om overal te gaan en staan waar we wilden. De adembenemende natuurreservaten met zebra’s, olifanten en neushoorns.

Onze overnachting in een grot midden in de Baviaanskloof waar je ’s nachts allerlei dierengeluiden hoorde. Het eten, de ontmoetingen, de sfeer. Zuid-Afrika is nog steeds het allermooiste land dat we ooit hebben bezocht.”

Gadget

„Een e-reader of gewoon heerlijk oogjes dicht en podcasts luisteren.”

Apart

„Tijdens een busreis door Vietnam bleven de passagiers maar instappen. Mijn vriend en ik keken elkaar steeds lachend aan: ’Deze past niet meer toch? Oh, toch wel!’ Er werden ook gewoon kinderen van A naar B gebracht. Ouders gaven hun 4-jarige mee aan de buschauffeur die drie haltes verder werd overgeheveld naar iemand anders die daar met een kooi met kippen en appels stond te wachten.”

Altijd mee

„Als ik mijn eigen kussens bij me heb, weet ik zeker dat ik bijna overal kan slapen.”

Mooi

„Mijn man en ik gingen in 2015 op huwelijksreis naar Mauritius. In het resort waar we verbleven, waren nog zo’n acht stellen die ook op 20 juni getrouwd waren, onder meer uit Engeland, Italië, Noorwegen en Frankrijk.

Een van de mannen speelde ’s avonds heel mooi piano. Iedereen danste en zong en we voelden ons verbonden met elkaar. Met het Noorse stel hebben we nog regelmatig afgesproken.”

Tegenvaller

„In Vietnam trapten we in dure tickets om met een catamaran naar Cat Ba Island te varen, een van de bekendste eilanden daar. Op het eiland kwamen we erachter dat je voor veel minder geld met een veel fijnere boot had kunnen varen. Die hebben we op de terugweg genomen!”

Koffers kwijt

„Op Sicilië maakten we een overstap en toen is het misgegaan met mijn koffer. Die bleef achter en pas na drie dagen had ik hem terug. Mijn verzekering dekte alles netjes en ik kreeg budget om kleding te kopen. Zo vreselijk was het allemaal niet, want ik had gratis nieuwe kleren dankzij deze gebeurtenis.”

