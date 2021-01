Lezers over thuiswerken: te doen, maar saai

Veel Nederlanders zijn sinds maart 2020 thuis aan het werk. Hoogste tijd om poolshoogte te nemen. Bevalt dit u of mist u toch het kantoor? Afgaand op de reacties lijkt de verdeling een beetje half om half te zijn. Een groep mensen heeft baat bij live contact met collega’s en er zijn mensen die sinds het thuiswerken niet anders meer willen.

Leon van Elshout is iemand die thuiswerken ideaal vindt. „Wel een beetje aanpassen voor iedereen, maar het gaat prima; wat een besparing voor het milieu, de portemonnee en in tijd!”

Monique Valk ziet zowel voor- als nadelen. „Het is prima te doen, maar wel erg saai omdat ik alleen woon. Daarnaast is het wel fijn dat ik niet om 06.15 uur de deur uit moet om vanaf Capelle aan den IJssel de trein naar Amsterdam te pakken. Toch had ik nooit gedacht dat ik als geboren en getogen Rotterdamse nog zou verlangen naar ’020’!”

Mieke Both vindt thuiswerken ideaal, maar is zich bewust van haar gunstige woonsituatie. „Ik heb een man die koffie zet, geen kleine kinderen en een rustige, aparte werkplek waar ik me beter kan concentreren en veel productiever ben.”In maart werkte ik alleen thuis en mijn man ging naar zijn eigen kantoor. Mentaal ging het echter steeds slechter; ik miste de interactie met collega’s. In december ben ik naar het kantoor van mijn man gegaan. Fulltime thuiswerken is slecht voor je.

Joep Smeets

: Als buitendienstmedewerker werk ik al jaren thuis, de werkplek is niet het probleem. Klanten niet bezoeken en af en toe op de zaak zijn, is wel iets dat je gaat missen. Alleen maar thuis zijn gaat tegenstaan.

Leon van den Elshout: Sinds ik volledig thuiswerk, voel ik me fitter. Ik mis het kantoor totaal niet. Maar dat komt ook door de woon-werkafstand. Ik zoek contact met collega’s via Teams, Facebook, LinkedIn of WhatsApp; van een tekort aan werkcontact is geen sprake.

Ik wil wel fulltime thuis blijven werken!

Mieke Both: Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij en doe dat al sinds maart thuis. De eerste weken vond ik niet fijn, ik miste de gezelligheid en aanspraak van collega's. Inmiddels zou ik echt niet anders meer willen. Ik heb een apart kamertje waar ik rustig kan werken zonder te worden gestoord.

