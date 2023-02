Deze snack is momenteel een hit op TikTok

Het begon allemaal een maand geleden toen ene Claire Snyder, op de sociale media-app bekend onder de naam @clurmurr haar 48.000 volgens via een video liet weten wat haar zogenaamde guilty pleasure is. De ingrediënten van haar favoriete snack? Een wrapje gemaakt van gebakken kaas en augurken.

Claire legt in het één minuut durende filmpje dat al miljoenen keren is bekeken uit hoe ze haar tussendoortje bereidt: ze bakt een plakje kaas (bij voorkeur provolone of mozzarella) in de koekenpan. Zodra de kaas begint te smelten, legt ze er een plak augurk bovenop. Vervolgens vouwt ze het geheel dicht als een soort wrap zodra de kaas een knapperig randje krijgt. „Het maakt me niet uit als iemand anders dit walgelijk vindt. Ik vind het geweldig”, zegt ze.

De TikTokker zegt dat haar echtgenoot haar favoriete snack maar vies vindt. „Maar ik weet zeker dat er ook andere mensen zijn die dit eten of die het lekker zullen vinden.”

Claire krijgt veel positieve reacties op haar video. Veel mensen hebben watertandend naar haar video gekeken en laten massaal weten deze snack ook te gaan maken.