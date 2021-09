Dagrecept: Klassieke, maar eenvoudige Waldorf-salade

Het viel samen met de opening van het Waldorf-hotel de dag ervoor en was het eerste grote evenement aldaar. In de loop der jaren zijn er wat ingrediënten bijgekomen, zoals walnoten (meestal geroosterd), rozijnen of druiven en zelfs stukjes mandarijn. De dressing bestaat uit mayonaise, al dan niet verdund.

Neem twee diepe borden en bedek die met de Romaine sla. Verwijder het klokhuis van de appels en snijd ze (ongeschild) in flinterdunne partjes of blokjes. Besprenkel ze met een beetje citroensap zodat ze niet zo snel verkleuren. Snijd de bleekselderij in plakjes en rooster de walnoten een paar minuutjes in een koekenpan. Meng de rozijnen, walnoten, bleekselderij en appel in een mengkom met de mayonaise en verdeel de inhoud over de twee diepe borden.

Nodig voor twee personen:

- 2 rode appels (in dunne partjes, ongeschild)

- 2 stelen bleekselderij (in plakjes)

- 100 g mayonaise

- zout en peper, citroensap

- 150 g Romaine sla

- twee handjes walnoten (geroosterd)

- handje rozijnen

- Eventueel: gebakken of gerookte kipfilet (in blokjes)