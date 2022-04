Zo voorkom je dat je constant trek hebt

Ondanks een enorme lunch, constant gesnack en een goede avondmaaltijd zit je al dagen nog steeds niet vol. Het blijkt vrij makkelijk om dit gevoel te voorkomen, schrijft MyFitnessPal. De hele dag trek hebben is namelijk niet nodig én wellicht een seintje van je lichaam dat er dingen anders kunnen.

Eiwitten, vezels en vet

Zo kan het bijvoorbeeld nuttig zijn om je eetpatroon eens onder de loep te nemen. Gezond eten bestaat namelijk uit veel meer dan alleen de calorieën die je nodig hebt om de dag door te komen. De zogenaamde macronutriënten moeten namelijk ook in balans zijn. Hoeveel eiwitten, koolhydraten en vetten je eet maken uit voor hoe vol je zit.

Daarnaast is het belangrijk dat je genoeg vezels eet. Die zorgen ervoor dat je darmen alle voedingsstoffen goed kunnen verwerken én je geen problemen hebt op het toilet. Wat vezels betreft geldt de vuistregel dat je dagelijks tussen de 30 en 40 gram moet eten. Ruil je witbroodje dus gerust in voor een volkoren of rogge-variant en schep ‘s avonds of tijdens de lunch wat extra groenten op.

Energiek

Nog een reden om je eetpatroon onder de loep te nemen: eet je eigenlijk wel genoeg? Vrouwen hebben dagelijks minimaal 2000 calorieën nodig, voor mannen geldt een minimum van 2500 calorieën. Hoeveel je verbrandt is per persoon anders, waardoor het kan zijn dat je misschien wel meer nodig hebt.

Beweeg je veel, sport je intensief of verbrand je gewoon veel energie? Dan kan het zijn dat je wellicht toch even een extra keer moet opscheppen om niet constant trek te hebben. Daarnaast kan het helpen rustig en aandachtig te eten. Hoe lekker het ook is met je bord op schoot voor de tv.

Water en slapen

Ben je aan het eind van de middag sloom en heb je behoefte aan een kop koffie, snacks of frisdrank? Hou bij hoeveel je eigenlijk drinkt. Grote kans dat je toch wat vaker een slok water moet sippen om de middagdip te voorkomen. Honger en dorst worden vaak met elkaar verward. Je denkt dat je honger hebt, maar eigenlijk heb je gewoon wat extra vocht nodig.

Ook slaap is van invloed op je hongergevoel. Een lekker nachtje doorslapen belangrijk om je hormonen te reguleren - laat hormonen nou precies je hongergevoel veroorzaken als het niet helemaal snor zit. Slaap je slecht, dan is de kans groot dat je naar suikerrijke snacks wil grijpen. Prima voor een keer, maar probeer goed te slapen om een gezond eetpatroon én weinig honger te behouden.