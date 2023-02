Een artistiek interieur is dé woontrend uit Parijs

Stressvrij

Wie droomt er niet van een vakantie op een resort op een tropisch eiland waar je even kunt ontsnappen aan de stress en dagelijkse werkroutine? Met de nieuwe collectie Retreat van Harlequin creëer je de exotische boetiekhotel-stijl in je interieur. De kleurenpaletten en dessins zijn geïnspireerd op de Amazone in Brazilië.

Turquoise

Ⓒ stof Sally van Rubelli

Durf jij een fauteuil te kiezen bekleed met een felgekleurd bloemenpatroon? Met deze katoenen stof Sally van Rubelli in turquoise weet je zeker dat je geen spijt krijgt. De stof is bedrukt met een schilderij van bloemenvazen gemaakt door de Engelse schilderes Sally Anne Fitter. Het effect op de sfeer is vrolijk, kunstzinnig en chic!

Eeuwenoud

Ⓒ Uchronia World & Prelle

Het prestigieuze zijden stoffenhuis Prelle is in 1752 opgericht in Lyon en zet anno 2023 (tijdens Deco-Off in Parijs) nog steeds de trend in samenwerking met de multidisciplinaire designstudio Uchronia. Van hippe kussens en krukjes met franjes tot gordijnen met passementen die als kleine sieraden het interieur verrijken. Vooral de kleur paars is een nieuwkomer die in combinatie met oranje en blauw modisch aanvoelt.

Kunstwerk

Ⓒ Atelier Artiste II van Elitis

Dit panoramische behang uit de Atelier Artiste II collectie van Élitis werkt als een wandvullend kunstwerk in de zitkamer. Bijzonder is dat het vinyl bekleed is met gecoate raffia waardoor de wanddecoratie extra tactiliteit krijgt. Te combineren met 42 actuele uni-kleuren met een geweven verweerde raffia optiek.

Tropisch

Ⓒ Stoffencollectie Iles Enchantees van Pierre Frey

Wil je een tropisch-kunstzinnige sfeer in je interieur dan is dat zo gepiept met de collectie Iles Enchantees van Pierre Frey. Geïnspireerd op de natuur en de cultuur van de eilanden in de Stille Oceaan is het vakantiegevoel meteen daar! Je kunt de exotische kleuren, borduursels en dessins in de uiteenlopende stoffen, behang, vloerkleden en accessoires perfect met elkaar combineren voor een eclectische en artistieke woonstijl.

Jungle

Ⓒ stof Olympia van Manuel Canovas

Heerlijk dit tropische sfeertje voor thuis want zo voelt het altijd als zomer. De nieuwe Olympia stof van Colefax and Fowler is geïnspireerd op de flora van de jungle in hippe waterkleuren en magenta. Mix met rotan meubelen om nog meer exotische vibes in huis te halen.

Origineel

Ⓒ Babel Brune collectie

Ontwerper Clémence Barker Canler is zeer bewust bezig met het duurzaam, ambachtelijk en lokaal maken van haar collectie voor het designmerk Babel Brune.

Daarbij is haar goede smaak en stijlgevoel meteen terug te zien in de originaliteit van haar meubelen en woonaccessoires; jong, kleurrijk en vol kunstzinnige prints.