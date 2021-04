5 x tips om kleding langer mooi te houden

1. Hoewel je waarschijnlijk niet dagelijks in galajurk of smoking loopt, moet ook gelegenheidskleding soms (chemisch) worden gereinigd. De vuistregel hiervoor is dat het na drie keer dragen tijd is voor een opfrisbeurt.

2. Wist u dat veel gaatjes en halen in textiel door ritsen worden veroorzaakt? Doe daarom altijd de rits dicht voordat je een kledingstuk in de was gooit. Hetzelfde geldt voor klittenband.

3. Verse vlek? Dep steeds met een schoon stuk keukenpapier of een witte handdoek. Vaak lukt het om met veel water en deppen een vlek goed te verwijderen. Nooit wrijven, dan druk je de vlek dieper in de stof.

4. Spuit parfum op zonder kleding aan, of scherm kleding af voordat u parfum op spuit. Hoewel kleren er heerlijk van gaan ruiken, bevat parfum alcohol en andere ingrediënten die de stof kunnen bevlekken of verkleuren.

5. Hang kleding die van de stomerij komt, niet in de plastic zak in de kledingkast. Plastic is niet bedoeld voor langdurige opslag, dan kan het kledingstuk niet ademen. Met een stoffen kledingzak kan dat wel.

