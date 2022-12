Premium Het beste van De Telegraaf

Shirma Rouse put hoop uit het kerstverhaal: ’Ik bid om vrede’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ paul tolenaar

Voor soulzangeres Shirma Rouse is kerst de mooiste tijd van het jaar. Letterlijk zoals het klassieke kerstliedje gaat. Samen met haar zus urenlang koken, kletsen met al haar familie. „De rest van het jaar werk ik me het schompes, kerst is de tijd voor familie.” Als gelovige vrouw put zij ook hoop en inspiratie uit het kerstverhaal. Ook in een jaar van oorlog: „Ik bid om vrede en voor veiligheid voor de kinderen.”