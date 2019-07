Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Wij hebben nog geen vakantieplannen. Wat wil je ook met een huis aan de fameuze Rhin courbé, in Côthen. Dat wil niet zeggen dat ik niet kan dwalen in andere landen. En dan loop ik met de kookboeken in de hand weer uren door het stoffige landschap en geniet van de geur van velden vol lavendel. Of zijn dat de potten op ons terras? Het wordt weer warm. Dus eten we uientaart en wel de mooie versie.