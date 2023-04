Dagrecept: Geroosterde noten met honing voor de salade

Ik heb daar geen last van, wel moet ik na hartig altijd iets zoets hebben. Eigenlijk ben ik dus een grotere zondaar, haha! De reden dat ik over snacks begin heeft te maken met onderstaand recept voor zoete geroosterde nootjes. Heerlijk als snack, maar ze vormen een belangrijk ingrediënt voor een gave salade die morgen volgt.

De nootjes en salade zijn van Andy Baraghani uit zijn boek De chef die je wilt zijn (Carrera Culinair). Overigens heb ik voor de gein even gekeken wat er allemaal in zakjes met vergelijkbare nootjes zit. Ik telde liefst twaalf ingrediënten...

Doe de noten, honing en de peper in een koekenpan op middelhoog vuur. Verhit ze al roerend 5 tot 8 minuten, tot de honing inkookt en kristalliseert. De noten zijn dan donkerder van kleur en hebben een geroosterde en extra nootachtige geur. Haal de pan van het vuur en breng de noten op smaak met zout.

Doe ze in een kleine, ondiepe kom en laat ze afkoelen. Breek of hak ze daarna in grote stukjes. Doe ze in een luchtdichte pot en bewaar ze maximaal 2 dagen op een koele, donkere plek.

Nodig:

- 120 g ongebrande pecannoten, cashewnoten of walnoten

- 2 el vloeibare honing of ahornsiroop

- 1 tl versgemalen peper

- grof zeezout