Het misschien wel meest stinkende gerecht ter wereld: surströmming

Challenge

Op het internet gaan filmpjes rond van bekende Nederlanders, waaronder Thomas Berge en Dave Roelvink, die meedoen aan de Surströmming-challenge waarbij een blik gefermenteerde haring gegeten moet worden om zo geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum. Voor de meeste bn’ers geen makkelijke taak vanwege de stank.

De geur van surströmming wordt vergeleken met die van rotte eieren, rotte vis of een stinkbom. Dat komt door de zwavelverbindingen die tijdens het gisten zijn ontstaan. Toch is de inhoud van het blikje allesbehalve verrot: eigenlijk is surströmming gewoon ingemaakte haring. Toch is ‘ie wel iets anders dan onze Hollandse maatjesharing.

De vaten waarin de haring wordt gestopt, worden buiten in de zon bewaard om het fermentatieproces te versnellen. Later wordt de vis ingeblikt en vindt nagisting plaats, waardoor de blikjes vaak ook bol gaan staan. De methode om surströmming te maken zou al in de 16e eeuw zijn ontstaan, toen er een zouttekort heerste.

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Smaak

Ondanks de geur is het niet nodig om de vis eerst af te spoelen als je het wil eten. Surströmming smaakt wat zoutig, maar verrassend mild.

Surströmming wordt door de Zweden graag gegeten op tunnbröd (Zweeds platbrood) met plakjes gekookte aardappel, rauwe ui, room, bieslook en dille.

Feest

In het derde weekend van augustus wordt door heel Zweden surströmmingsskiva gevierd; zoiets als een haringparty, maar dan op z’n Zweeds. De nieuwe oogst wordt dan gevierd met feestjes en kraampjes waar je de vis kunt eten.