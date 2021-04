Koningsdag 2021: deze evenementen kun je volledig coronaproof bijwonen

Koningsnacht

De échte Koningsdag-fan begint natuurlijk al op Koningsnacht met feesten. Om de verjaardag van onze koning goed in te luiden, heb je deze avond keuze uit verschillende virtuele events door heel Nederland. Geen stress over de avondklok dus!

Start de avond bijvoorbeeld met de Koningsnacht Muziekbingo in Bergen op Zoom en begeef je vervolgens digitaal naar Amsterdam voor het grote oranjekoorts-event: de Koningsnacht-livestream. In Utrecht kun je lekker los gaan bij het Dikke Dries-Koningsnachtfeest met Coby en To, en DJ Jos & Friends.

Tompouce

Dit jaar worden er op Koningsdag verschillende initiatieven georganiseerd die nét even een andere ervaring bieden dan de Hema-tompouce. In Loo (net onder Arnhem) vind je op Koningsdag bijvoorbeeld de oranje-drive-thru waar je lopend, fietsend of rijdend doorheen mag om lekkere huisgemaakte gebakjes te halen. Of doe mee met de Online Tompouce Challenge. Alles wat je nodig hebt om op 27 april zelf te bakken, haal je van tevoren af in Chaam.

Vrijmarkt

Op Koningsdag worden door heel het land verschillende online en coronaproof vrijmarkten georganiseerd, waarvoor je niet eens vroeg hoeft op te staan om een plekje op de stoep te veroveren.

Zo kun je je kleedje online uitstallen op de Digitale Vrijmarkt Koningsdag Zevenbergen 2021, op de Rozenburgse Koningsdag online kleedjesmarkt of op de Koningsdag Verkoop Zaandam. Daarnaast wordt er in Friesland een heuse coronaproof Opritmarkt Koningsdag georganiseerd.

De buurtapp Nextdoor organiseert een grote digitale kledingmarkt. Voor elke Nederlandse gemeente is een digitale groep aangemaakt waarin Nextdoor-leden tussen 09.00 en 21.00 uur kunnen kopen en verkopen.

Kinderen

Ook voor de kleintjes is er genoeg te doen. Doe bijvoorbeeld samen met je kids mee met de fotopuzzeltocht in de buitenlucht in Ossendrecht. Of laat ze meedoen aan de muzikale vrijmarkt van Q-music. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich ervoor opgeven en in de Q-music app met de pet rondgaan.

Muziek

Qmusic zendt vanaf 11.00 uur ook live uit op locatie bij Paleis Noordeinde, waar verschillende artiesten optreden voor het Koninklijk Huis. Onder andere Miss Montreal, Davina Michelle, Thomas Acda, Paul de Munnik, Typhoon, Maan, Nick Schilder en Suzan & Freef komen langs.

Feestje

Stop al je overgebleven energie in het feestje Koningsdag Utrecht 2021 van de Utrechtse studentendiscotheek de Woolloomooloo of ga met je voetjes van de vloer tijdens Koningsdag 2021 vanuit Middelburg.