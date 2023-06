Lezersreis: Drie dagen genieten van heerlijk Ameland

Het voelt alsof je ver van de bewoonde wereld bent, maar Ameland bereik je in slechts 50 minuten. Een heerlijk eiland met vier verschillende dorpen vol cultuur en historie met elk een eigen sfeer. Breng een bezoek aan de vuurtoren en klim naar boven voor een adembenemend uitzicht over het eiland, de Waddenzee en de Noordzee.

WestCord Hotel Noordsee

Hotel Noordsee ligt precies tussen het Noordzeestrand en het gezellige dorpje Nes. De hotelkamers zijn sfeervol en alle kamers hebben een eigen balkon of terras. In het restaurant worden culinaire hoogstandjes geserveerd en ’s avonds kun je loungen bij de gezellige open haard. Verder heeft het hotel een verwarmd binnenzwembad, sauna en tuin met terras. De ideale uitvalsbasis voor een heerlijke eilandtrip!

Prijs

3dagen (2 nachten) vanaf €159 p. p.

Arrangement

2 x overnachting in een comfortabele kamer

2 x uitgebreid ontbijtbuffet

1 x Amelander borrelmonent incl. drankje

Reserveren en informatie

Verblijf is mogelijk tot en met 30 september 2023 op basis van beschikbaarheid.

Prijs is op basis van 2 personen in een Balkonkamer.

Toeslagen en voorwaarden zie website.

Boek via westcordhotels.nl/vrij of bel WestCord Hotel Noordsee via 0519 546 600 o.v.v. ‘VRIJ’.