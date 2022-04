Dit zijn onze favoriete paaseitjes (en zoveel eten we er)

Een nieuw onderzoek onder onze landgenoten wijst uit dat bijna iedereen wel eens een paaseitje smikkelt voorafgaand of tijdens Pasen. Dat gaat niet altijd goed: een kwart van de Nederlanders lijdt aan bodemdrift, de drang om een zak paaseitjes in één keer leeg te eten.

We gaan het liefst voor de traditionele eitjes met hazelnoot bovenaan de lijst. Gevolgd door praline, melk en witte eitjes. Bij 80 procent van de liefhebbers zijn deze smaken favoriet. Al zijn we zeker niet vies van een experimenteel smaakje. Karamel-zeezout, stroopwafel, witte chocolade met framboos en toffee-koffie voeren de lijst met trendsmaken aan.

Steeds meer paaseitjes

Driekwart van de ondervraagden bewaart de paaseitjes ook echt voor Pasen. Bijna 65 procent van de ondervraagden snoept de kleine chocolade-eieren vooral om zichzelf te verwennen. Daar hoort ook wat avontuur bij voor zes op de tien Nederlanders: zowel mannen als vrouwen proberen graag een nieuwe smaak.

Nu de coronakilo’s eraf of omarmd zijn, snoepen we ook wat vaker. Aten we in 2016 ‘slechts’ 47 paaseitjes per persoon, zijn dat er dit jaar maar liefst 51. Voor het onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van HEMA, werden bijna 800 Nederlanders ondervraagd.