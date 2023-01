Waarom een vliegtuigstoel bij het raam op dit moment een goede keuze is

Aan het gangpad, bij het raam of in de buurt van de wc’s: iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur als het gaat om een plek in het vliegtuig. Maar wist je dat het slim is om bepaalde plekken vooral te mijden als je wil voorkomen dat je ziek wordt? Handig om te weten als je in deze griepepidemie in het vliegtuig stapt!