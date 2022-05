Afscheid van Sis

Sis (officieel Mary) van Rossem die begin deze maand op 77-jarige leeftijd na een ongeluk in huis overleed, maakte het programma met een ’opmerkelijke combinatie van ergernis en genoegen’, laten haar broers Maarten en Vincent aan de kijkers weten. Daarom werd besloten de resterende afleveringen alsnog uit te zenden. Met Zierikzee als aller-, allerlaatste.

Officieel is nog geen besluit over de toekomst van het programma genomen. Maarten van Rossem zei eerder over zijn zus die met longemfyseem kampte: „Sis is fysiek kwetsbaar, maar we vinden het vrij leuk om te doen totdat een van ons drieën iets krijgt en het niet meer gaat.”

De NTR zegt dat het, met producent Skyhigh TV, in gesprek met de broers blijft. „We hebben samen met hen al eerder een serie gemaakt (Broeders in Berlijn) en we zouden een tweede reeks in New York maken die vanwege corona niet kon doorgaan. Dat zijn wezenlijk andere programma’s dan Hier zijn de Van Rossems waarbij de inbreng van Sis essentieel is. Het is nog te vroeg om iets te zeggen, daar nemen we rustig de tijd voor.”

Plaagstoten

Kunsthistorica Sis van Rossem gaf bij de start in 2015 ’geen stuiver’ voor Hier zijn de Van Rossems. Kijkers smulden echter van de onderlinge plaagstoten. En van de schaamteloze opmerkingen van Sis zoals ’Het zweet staat me op de rug. En op mijn snor’.

„In het begin was het zo verschrikkelijk slecht dat ik regelmatig overwoog ermee te stoppen”, zei ze enkele jaren geleden in De Telegraaf. „Ik vond het een soort VVV-programma en dacht: hier leen ik me niet voor. Je wilt niet weten hoeveel woedende mails ik naar de hoge tv-bazen heb gestuurd. Nu heeft de montage veel meer oog voor geestige dingen. In het begin kreeg Maarten de meeste tijd. Heel aangenaam dat het nu veel eerlijker is verdeeld.”

Dat Sis van Rossem zich niet al te opgewekt voordeed, viel in goede aarde. „Op tv moet je blijkbaar steeds roepen: Leuk! Enig! En: haha! Aangeleerde flauwekul. Het is leven ís ook niet zo vrolijk, toch? We zijn wie we zijn. Wildvreemden vertellen me hoe fijn ze dat vinden.”

Een groot deel van haar leven was Sis werkzaam op middelbare scholen en de Hogeschool Utrecht. Kennis overdragen noemde ze dan ook als haar belangrijkste motivatie voor deze onverwachte tv-carrière. „Het programma is natuurlijk niet zo vreselijk inhoudelijk. Daar heb ik in het begin met Maarten aanvaringen over gehad.”

„Maar ik deed zoveel moeite om een goed verhaal neer te zetten en daar werd dan zo in gehakt dat collega’s vroegen of ik dementeerde. Dat gaat nu veel beter. Zo prettig als mensen me vertellen dat ze na ons ook een dagje Dordrecht gaan doen. En dan het schilderij bekijken dat ik heb besproken. Dat ze vroeger nooit zo goed wisten wat ze in een museum moesten, maar het nu snappen.”

Sis keek zelf geen tv. Liever schreef ze columns voor het blad Maarten! „Word ik rustig van. Voor mijn partner Coen is het ook ideaal. In het dagelijks leven kan ik goed schelden en vloeken. Hij zegt: ’Zalig dat je het nu allemaal in die stukjes opschrijft. Dan ben ik niet meer de sigaar’. Schattig toch?”