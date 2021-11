Ontdekking prostaatkanker nog te vaak toevalstreffer

Binnenland

Stel moet ’illegaal’ dakterras afbreken na rechtszaak tegen gemeente Alkmaar

Een stel uit de Eikelenbergstraat in Alkmaar moet hun dakterras op de schuur in de tuin op last van de rechter verwijderen. Dat is de uitkomst van een rechtszaak van het stel tegen de gemeente Alkmaar bij de bestuursrechter in Haarlem.