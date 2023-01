Hier moet je op letten bij de aanschaf van een nieuwe eettafel

Een eettafel kan een ruimte maken of breken. Qua maat wordt aangehouden om 70 centimeter per persoon te rekenen, zo is er voldoende bewegingsvrijheid en ruimte voor servies.

Houd rekening met de ruimte om de tafel heen zodat je je stoel iets naar achteren kunt schuiven of je om de tafel heen kunt lopen. Een eettafel is gemiddeld 74-78 centimeter hoog, waarbij een hoge tafel logischerwijs fijner is als je lang bent.

In een smalle ruimte past een rechthoekige of vierkante tafel het best. Zet de korte kant tegen de muur voor meer ruimtewinst. Bij meer ruimte is een ronde tafel knusser, al neemt hij meer plek in beslag en is het lastiger om er stoelen bij te schuiven.

Steeds populairder worden ovale tafels of die met een organische vorm. Die maken het interieur speels en zijn handig met kinderen vanwege de afgeronde hoeken.