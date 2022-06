Tóch je gazon maaien? Zo doe je dat

De juiste tijd

Bij droogte, in de schaduw en in de herfst kun je het gazon gerust een centimeter langer laten groeien. Bij zomerse droogte verbrandt het gazon op deze manier namelijk niet zo snel.

De langere grassprieten zorgen voor schaduw op de grond en hebben als voordeel dat het vocht beter vast wordt gehouden. Om te voorkomen dat het gazon ’s zomers in de middaghitte verbrandt, zijn de ochtend of vroege avond het meest geschikt om het gazon te maaien, zo adviseert tuinmerk Cub Cadet.

Maai alleen als het gras niet nat is

De algemene regel is: maai alleen als het gazon niet nat is. Een nat gazon, door regen of sproeien, maaien geeft geen zuivere snede.

Het beste is de zogenaamde eenderde snede: eerst een derde maaien en dan een paar dagen later het gazon goed in model brengen, als je al voor een perfect gemaaid gazon wil gaan.

Kijk uit waar je loopt

Loop bij het maaien van het gazon alleen op het gemaaide gebied. Als het gras wordt platgetrapt voordat het is gemaaid, is het lastiger om het gras op gelijke hoogte te maaien.

Wees voorzichtig op hellingen

Maaien op hellingen blijkt vaak een bijzondere uitdaging te zijn, die fysieke inspanning vereist en dus ook een extra risico op ongevallen met zich meebrengt. Maai dus vooral niet op extreem steile hellingen. Als je wel op hellingen maait, zorg er dan voor dat je stevig staat en langzaam maait.

Als alternatief voor de klassieke grasmaaier kunnen ook robotmaaiers worden gebruikt.

Bomen, bedden en andere obstakels

In tuinen met veel bomen, struiken, bloem- en groenteperken en/of vijvers of in kleine tuinen kun je prima een handmaaier gebruiken.

Een grote tuin is juist erg geschikt voor een zitmaaier, waarmee snel en eenvoudig grote oppervlakten gemaaid kunnen worden.