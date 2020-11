Zo shopt Nederland voor Sinterklaascadeaus

Over winkelen voor sinterklaas- of kerstcadeautjes lopen de meningen uiteen, blijkt uit de reacties op onze oproep. We kunnen onze lezers grofweg verdelen in twee groepen: mensen die cadeautjes online kopen omdat dit goed bevalt én omdat ze niet onnodig de deur uit willen vanwege corona. Anderen breken juist een lans voor de detailhandel, waar worstelende ondernemers onze steun goed kunnen gebruiken.

Roger Vaessen denkt er ook zo over. „Ik ga nog ouderwets voor mijn kids naar de speelgoedwinkel. Liever de deur uit om de lokale economie te ondersteunen, dan grootmachten als bol.com nog rijker te maken.” René Anneese koopt ook in winkels. „We willen toch contact? Spullen wil je echt zien, voelen, ruiken of passen. De kleine ondernemer heeft de passie, kennis en ziet je graag terug.”

Bea van der Scheur bestelde voor het eerst alles online via de site lootjestrekken.nl. „Je krijgt dan een verlanglijstje met link waar je het kunt bestellen. Dus dit jaar geen sokken of boxershorts maar iets wat iemand echt wil hebben.”

Voor beide kampen valt wat te zeggen, al zal voor de kleintjes alleen tellen dat er iets in hun schoen zit!

Ik koop alles in het vervolg via internet: betere service, geen parkeergeld, makkelijker, goed retourneren, de laagste prijs en geen ondankbaar personeel. De ketens zonder Zwarte Piet boycot ik zoveel mogelijk. AliExpress is fantastisch.

B.G. Hamstra

Deze oma probeert alles online te kopen, het meeste via bol.com. Maar soms is iets te duur of niet alles verkrijgbaar, waardoor ik er toch op uit moet. Ik kom liever niet in drukke winkels vanwege mijn astma en corona.

Jeannet v/d Veen

Normaal koop ik alles lokaal en in deze tijd zou ik dat normaal doen. Maar omdat ik zo vaak mijn handen moet ontsmetten en de mensen door dat vreselijke mondkapje geen afstand bewaren, vind ik er niets meer aan en koop ik spullen online. Terwijl ik zelf als ondernemer hard lijd...

Frank Verberne

Het is betreurenswaardig dat vanuit gemakzucht via internet zoveel wordt besteld bij de ’grote-geld-jongens’. Op deze manier gaan mooie binnensteden en dorpscentra troosteloos ten onder. Onze middenstand zorgt ervoor dat de stad gezellig is. Eens zullen wij spijt hebben dat we ons zo lieten beïnvloeden.

W. van der Valk

