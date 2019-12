Nou is wedstrijdsport eigenlijk altijd oneerlijk, alleen al door verschillen in ervaring, fysieke variabelen en materiële mogelijkheden. Maar omdat we het leuk vinden om van de ander te winnen, werken we mee aan regels om wedstrijden ’eerlijk’ te laten verlopen. Die regels worden door de bonden opgesteld en soms schieten ze door.

Zo moet iedereen die op een wedstrijdbootje meezeilt, van het Watersportverbond over een bemanningencertificaat beschikken. Daarin verklaar je dat je de regels kent en ze respecteert. Prima, maar moet dat 20,75 euro kosten? Is het niet genoeg om een handtekening te zetten bij de inschrijving? Nee, is de verklaring, want je moet ook op doping kunnen worden gecontroleerd.

Doping? In de zeilsport?! Houd toch op.