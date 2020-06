9 bijzondere reisfeitjes: ‘De kortste vlucht die je kunt boeken duurt slechts 2 minuten’

Wist je dat Frankrijk het meest bezochte land ter wereld is? Dat komt door diverse toeristische bestemmingen. Vooral de steden Parijs, Staatsbrug en Lyon zijn erg aantrekkelijk voor toeristen. Maar naast deze drukke steden biedt Frankrijk natuurlijk ook genoeg plek voor de skivakanties. De Alpen, Pyreneeën en het Centraal Massief worden ieder jaar opnieuw drukbezocht.

Wist je dat Bangkok de meest bezochte stad ter wereld is? Maar liefst twintig miljoen bezoekers per jaar bezoeken de Thaise metropool! Of je hier komt om te werken, om te winkelen of de versierde tempelcomplexen, oosterse medicijnen, kruiden en dagelijkse offers van fruit en wierook wil ervaren: er is voor iedereen wel iets te doen. Het is overigens een nek aan nek race met de nummer twee op de lijstje, Londen. De Engelse hoofdstad is goed voor negentien miljoen bezoekers per jaar.

Wist je dat de kortste vlucht die je kunt boeken slecht twee minuten is? Het is de reis tussen de Schotse eilanden Westray en Papa Westray van 2,7 kilometer. De vlucht duurt officieel twee minuten, maar als het toestel de wind in de rug heeft, is deze maar 56 seconden in de lucht. Deze vlucht is ook erkend in het Guinness World Records als kortste vlucht ter wereld.

Wist je dat de langste lijnvlucht ter wereld 18,5 uur duurt? Het is de vlucht tussen Singapore en Newark (vlakbij New York) Om de 16.200 kilometer in één keer af te kunnen leggen, werd een geheel volgetankte Boeing 787 Dreamliner ingezet.

Wist je dat Italianen gemiddeld 42 vakantiedagen van hun werkgever krijgen? Als Nederlanders krijg je gemiddeld 25 vakantiedagen per jaar. Prima reden om naar Italië te verhuizen! Amerika kun je wat betreft vakantiedagen maar beter ontwijken, de Amerikanen staan onderaan de lijst en krijgen zo’n 13 vakantiedagen per jaar.

Wist je dat er in de meeste vliegtuigen geen stoelenrij nummer 13 is? Over de hele wereld is het getal 13 een ongeluksgetal. Dat deze rij ongeluk zou brengen is natuurlijk allemaal maar bijgeloof, maar toch missen veel vliegtuigen deze rij.

Wist je dat je op sommige momenten in het jaar van de Verenigde Staten naar Rusland kan lopen? De Diomedeseilanden zijn twee eilanden in het midden van de Beringstraat tussen het Tsjoektsjenschiereiland en Alaska. Een eiland behoort dus tot de VS en de ander tot Rusland. De afstand tussen de eilanden is slecht drie kilometer van elkaar vandaan.

Wist je dat in Mongolië het minst aantal mensen ter wereld wonen? Maar liefst 1,7 inwoners per vierkante kilometer. Om je een beeld te geven hoe weinig dat is, in Nederland ligt dit aantal op 408 inwoners per vierkante kilometer.

Wist je dat het oudste hotel te vinden is in Japan? Nishiyama Onsen Keiunkan is al open sinds het jaar 705 en is daarmee het oudste hotel ter wereld. Het hotel is al 1315 jaar een familiestuk en gaat al 52 generaties over van vader op zoon.