In deze provincies wordt gemiddeld het meest gemasturbeerd

Eens per week, eens per maand of veel minder (of juist meer)? Hoe vaak heb jij soloseks? EasyToys vroeg 1000 respondenten hoe vaak zij masturberen en daaruit blijkt dat er best wat regionale verschillen zijn.

Overijsselse mannen spannen de kroon. Zij masturberen gemiddeld zes keer per week. De dames zijn op het gebied van zelfbevrediging het meest actief in Flevoland met gemiddeld zo’n twee tot drie keer per week.

In Utrecht gaf ruim 80%van de ondervraagden graag een speeltje te gebruiken bij het masturberen, terwijl men in Drenthe de voorkeur geeft aan de eigen hand. 42% van de Drenthenaren gebruikt nooit een hulpstuk.

Opvoeding

Volgens seksuoloog Eveline Stallaart zijn die regionale verschillen goed te verklaren. „Die kunnen te maken hebben met opvoeding en mate van voorlichting die iemand heeft gekregen”, zo meent ze.

Stallaart, die een praktijk in Amsterdam heeft, zegt regelmatig mensen van buiten de Randstad te zien die vanwege een conservatieve opvoeding „nog wat achterlopen in hun seksuele verkenning”. „Zij hebben bijvoorbeeld meer last van schaamte of moeite met het genieten van intimiteit. Uiteraard kan je niet iedereen zo gemakkelijk over één kam scheren, want ook in de grote stad zijn er mensen die zich nog geremd voelen in hun seksualiteit.”

Piek

Door corona is er sprake van een zogenaamde masturbatiepiek. Mensen zijn zichzelf meer gaan bevredigen uit verveling en om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan. „Dit is op zich heel goed en gezond en bovendien geeft het ontlading van de opgebouwde stress. Maar pas op dat het niet doorslaat”, zegt Stallaart.

“Veelvuldig masturberen verhoogt je seksdrive. Het is dus wel belangrijk voor mensen in een relatie of met een vaste bedpartner om af en toe bij de partner te checken hoe het zit met de mate van zelfbevrediging. Anders kan het zo zijn dat jullie behoeftes niet meer op één lijn liggen.”