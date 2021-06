Dagrecept: Zo zet je snel linguine met spinazie en makreel op tafel

Die eieren, pasta en spinazie komen vandaag terug in het dagrecept, de kruidenroomkaas laten we maar achterwege. Het wordt linguine met verse spinazie, een halfzacht eitje en gerookte makreel. Linguine is net zo dun en lang als spaghetti, maar dan plat; weer eens wat anders.

Kook de eieren zo’n 5 minuten, laat ze schrikken en leg apart. Verwijder de stelen, was de spinazie en laat uitlekken. Kook dan de linguine in gezouten water volgens de instructies op de verpakking, voeg 1 minuut voor het einde de spinazie toe. Pers de knoflook en meng dit met de crème fraîche. Breek de gerookte makreel in stukjes en pel de eieren.

Giet de pasta/spinazie af, laat goed uitlekken en doe terug in de pan. Nu kan het crème fraîche-mengsel erbij, breng aan de kook en op smaak met zout, peper en een scheutje witte wijn. Laat heel kort pruttelen zodat de wijn verdampt en roer de makreel erdoor. Serveer direct met een doorgesneden eitje.

Nodig voor 2 personen:

- 125 g gerookte makreel

- 400 g spinazie

- 300 g linguine

- 2 eieren

- peper, zout

- 140 ml crème fraîche

- 1 teentje knoflook