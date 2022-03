Alle beetjes helpen: zo besparen lezers op benzinekosten

De benzineprijzen zijn torenhoog! Veel lezers laten de auto wat vaker staan. Zo mailt Berna Waaijenberg dat zij alle boodschappen op de fiets doet. „Ik rijd nu hooguit maar 50 kilometer per maand auto.”

Janny Gort: „Wij hebben het geluk dat we op fietsafstand van ons werk wonen. Met dit weer is het ook nog eens lekker om te fietsen!”

Albert de Boer heeft zijn diesel de deur uitgedaan om een zuinigere auto aan te schaffen. Ook kocht hij twee elektrische scooters voor het woon-werkverkeer. „Zo rijden we spotgoedkoop van A naar B. Als de benzineprijzen in de herfst weer zijn gezakt, kopen we weer een auto.”

Veel lezers bij de grens besparen door in het buitenland te tanken. A. Schuringa staat aan de pomp in België en Marion Meij in Duitsland. Guido Serne die volgende week voor een evenement naar Barcelona moet, is zelfs van plan om 500 liter brandstof in jerrycans mee terug te nemen.

Dan een aantal praktische tips van Derick Coops om tijdens het rijden zelf te besparen: „Zoveel mogelijk gebruikmaken van de cruisecontrol en voor een goede bandenspanning zorgen.”

Autoruil

Tanken langs de snelweg doe ik niet meer. Als ik naar mijn werk moet, laat ik mijn Mercedes S-klasse staan. Ik neem dan Peugeot 107 van mijn vrouw, want die is veel zuiniger.

B. Honing

Bandenspanning

Ik pak vaker de fiets en als ik met de auto reis, dan controleer ik regelmatig de bandenspanning. Op de snelweg rijd ik niet harder dan 100 kilometer per uur. Via de ANWB-app zoek ik op waar ik het goedkoopst kan tanken.

A. van der Veer

Over de grens

Ik doe tegenwoordig alles zoveel mogelijk op de e-bike. Daarnaast tank ik in Duitsland waar ik ook eens in de twee weken boodschappen doe. Dat kan makkelijk omdat ik vlak bij de grens woon.

Marion Meij

Gas los

Door eerder bij een bocht en het stoplicht het gaspedaal los te laten, probeer ik op benzine te besparen. Ook trek ik niet zo snel meer op. Ik rijd nog met plezier in mijn oude Saab, maar stap vaker voor de boodschappen op de fiets.

R. van de Knaap

Jerrycan

De auto heb ik hard nodig om van mijn woonplaats Julianadorp naar mijn werk in Wognum te komen: heen en terug iets meer dan 100 kilometer. Gelukkig rijd ik een dieselbus op grijs kenteken. Volgende week zit ik in Barcelona. Op de terugweg neem ik 500 liter brandstof in jerrycans vanuit Andorra mee. Daarmee kan ik weer een tijdje vooruit.

Guido Serne