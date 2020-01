Recept van de dag: bloemkoolcurry

Nodig voor drie personen:

• 250 gr kippendij

• stukje prei

• 1 ui

• 1 bloemkool in roosjes

• 1 pakje currypasta

• 1 blik kokosmelk

• 1 eetl fijngesneden selderijblad

• 2 eetl walnoten, even op een hete plaat geroosterd

Bereiding:

Er was nog bloemkool en ooit heb ik weken achter elkaar, voor je kan niet weten, biologische kokosmelk gekocht. Dus daar was ook genoeg van. We hadden kip liggen, dij-stukjes, die gewoon in wat water met een beetje ui en prei heel zachtjes gekookt tot ze gaar waren. Dan laten afkoelen en plukken.

De curry in een wok bakken, de bouillon, het vocht waar de kip in is gegaard, erbij. Daarin de bloemkoolroosjes, de kokos erbij, en het geheel zachtjes laten sudderen. Om het helemaal mooi te maken heb ik er wat gembersap bijgedaan en nog wat zwarte peper. Beetje zout, natuurlijk.

Ja, als ik nog even nadenk, had ik er ook wat blad van selderijstengel fijngesneden over gestrooid. En een handje even geroosterde walnoten. Ik had een stel gelukkige dames aan tafel. En daar doe het voor, toch?

