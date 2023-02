Premium Het beste van De Telegraaf

Rondstruinen door de Champagne-streek

Door Joop Duijs Kopieer naar clipboard

Eindeloze vergezichten vanaf de wijngaarden van champagnehuis Deveaux

Honderdduizenden Nederlanders rijden komende zomer via de Route du Soleil weer naar het zuiden. Halverwege ligt de Champagnestreek. Een prachtig gebied waar zoveel is te zien en beleven dat het jammer zou zijn om hier niet te stoppen. VRIJ struinde rond in het landschap waar een groot deel van de hedendaagse geschiedenis werd geschreven.