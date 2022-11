Deze onverwoestbare gezinsauto’s koop je voor 15.000 euro

Occasionselectie

Hyundai i20 2014 – 2020

Deze i20 is prima doordacht. De kofferbakinhoud is met 325 liter misschien niet de allergrootste, maar de Hyundai biedt moeiteloos ruimte aan vier volwassenen. De 1.2-liter motor voldoet, maar de 1.0-liter turbo is net wat vlotter in de omgang. Ook daarmee rijd je met gemak 1 op 16. Bij de merkdealer in Zoetermeer staat een witte 1.0 ’Comfort’ (2018, 65.000 km) voor € 14.995.

Mazda 2 2015 – 2020

Deze generatie van de Mazda 2 rijdt net even lekkerder dan vrijwel elke andere auto in deze klasse. Onder de motorkap geen driepitter, maar een 1.5-liter viercilinder die uitblinkt in souplesse en smeuïge trekkracht. Toch rijd je er 1 op 17 mee. Achterin is de Mazda niet heel ruim. Met 280 liter geldt dat ook voor de bagageruimte. Bij de Mazda-dealer in Waddinxveen stuiten we op een blauwe ’Dynamic’-uitvoering (2018, 67.000 km) voor € 14.950.

Suzuki Baleno 2016 – 2019

De Baleno is tot wel 200 kilo lichter dan de concurrentie, wat flink scheelt qua verbruik én motorrijtuigenbelasting. Hij biedt een hoop ruimte aan z’n inzittenden en de kofferbak meet maar liefst 355 liter.

De Suzuki werd ook verkocht met een mild hybride aandrijflijn waarmee 1 op 20 goed haalbaar is. Een merkdealer in Vlaardingen adverteert voor € 14.699 met een witte ’High Executive’ (2018, 52.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht

Autokenners weten het al lang: auto’s uit Zuid-Korea zijn kwalitatief even goed als hun Japanse tegenhangers. Niet voor niets levert Hyundai auto’s met vijf jaar overdraagbare fabrieksgarantie af, zolang de auto bij de officiële dealer is onderhouden.

De Wegenwacht kent bij deze generatie Mazda 2 slechts één euveltje dat weleens voorkomt. Het gaat om een onvolkomenheid in de aansturing van de dynamo die daardoor niet laadt. Vervolgens trekt de auto de accu leeg. Met een noodgreep, en eventueel starthulp, helpt de Wegenwacht je weer op weg. De dynamo moet in de garage even worden nagelopen.

Van de Baleno valt niet te verwachten dat die z’n bestuurder in de steek laat. De Wegenwacht kent niet één probleem dat bij dit type Suzuki vaker voorkomt.

Ons advies

Geen van deze drie auto’s doet onder voor de bestsellers in deze klasse. Met ons budget zit je bij Volkswagen, Opel en Ford ook vast aan wat oudere exemplaren, met meer kilometers. Wij gaan voor de ondergewaardeerde Suzuki.

