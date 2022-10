Dagrecept: Gebakken speklappen met rodekool en appel

De combinatie appel en rode kool is natuurlijk ook een klassieker, deze variant daarop is ook erg lekker. Het is een vondst van Lucy Tweed uit het boek Dit kookboek is je beste vriend (Becht). Je bakt eerst de speklappen mooi krokant en gaar, eventueel op smaak gebracht met kruiden van jouw voorkeur. Ondertussen maak je de rodekool door olie in een koekenpan te verhitten op matig vuur en de knoflook en ui 5 minuten te bakken.

Doe dan de rodekool, appel, tijm en mosterd erbij en laat alles nog 5 minuten bakken. Roer de suiker erdoor en bak nog 3 minuten door. Voeg vervolgens de rode wijnazijn toe en laat de kool nog vijf minuten bakken. Serveer de speklappen met de rodekool en een lepel appelmoes. Natuurlijk zijn ze lekker met gebakken aardappels of puree.

Nodig voor 3-4 personen:

- 800 g speklappen

- 2 el olijfolie

- 1 rode ui, in ringen

- 5 tenen knoflook (gekneusd)

- 300 g gesnipperde

rode kool

- 200 g rode appel (geraspt)

- 6 takjes tijm

- 2 el grove mosterd

- 2 el bruine suiker

- 2 el rode wijnazijn

- 1 pot appelmoes