’In no time lag iedereen tijdens die vakantie uitgedroogd aan het infuus’

Mooiste herinnering

„Samen met mijn man zocht ik in 2019 op Java het huis op waar mijn vader is opgegroeid. Dat was in Batavia, wat nu Jakarta heet. De huidige bewoner had een foto van mijn opa, genomen in dat huis toen mijn vader een kind was! Hij liet de foto zien en vroeg of de man familie van mij was. Op dat moment voelde ik me heel verbonden met het land, mijn vader, mijn wortels.’

Drama

„Een hersenvliesontsteking die ik in Berlijn opliep. Voor ik het wist, lag ik daar doodziek in het ziekenhuis. Ik herinner me vooral de pijn.”

Gadget

„Een noise cancelling koptelefoon voor lange vliegreizen. Ik heb veel muziek op mijn telefoon, maar ook als ik geen muziek luister, is het fijn om de vliegtuiggeluiden buiten te sluiten.”

Bijzonder

„In 2014 was ik aan de Turks/Syrische grens om te helpen. In 2016 was ik in Athene in een tehuis voor extreem kwetsbare vluchtelingen. Daar herkende een moeder van drie kinderen mij. Ze vroeg of ik ook aan de Turks/Syrische grens was geweest, ze noemde de plaats en het jaar. Alles klopte! We hebben elkaar omhelsd en moesten allebei huilen. Heel ontroerend.”

Gekste voedsel

„Dat zal ongetwijfeld in het regenwoud van Sumatra zijn geweest. Alles was heerlijk, maar soms kun je maar beter niet weten wat je eet...”

Altijd mee

„Boeken voor verschillende stemmingen. Ik ben dol op lezen. Een paar jaar geleden had ik eindelijk toch een e- reader, maar bleek het scherm onderweg te zijn gebroken. Ik had hem nog wel zo goed ingepakt... Dat zal me niet weer gebeuren!”

Mooiste ontmoeting

„Alle contact met de kleuters in Malang op Java waar ik momenteel een aantal weken meewerk op een kleuterschool in een achterstandswijk. Hartverwarmend om banden op te bouwen!”

„Ik wil nog vaak terug naar Java. Ik ben gek op de mensen, de mentaliteit. Het is hier prachtig! Hoe meer ik zoek, des te meer ik van mijn familie terugvind. Dat is heel fijn, het is de helft van mijn wortels. Ik voel me er thuis.”

Tegenvaller

„Kreta. In no time lag het hele gezelschap, ik ook, uitgedroogd met voedselvergiftiging aan het infuus in het ziekenhuis. Als ik aan Kreta denk, denk ik daaraan.”

