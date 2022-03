Freek Vonk onder de indruk van bizarre reuzenpad: ’Concurrentie moet worden uitgeschakeld’

Australië is een van mijn favoriete bestemmingen. Veel diersoorten vind je nergens anders ter wereld. Maar er is één dier dat ik niet alleen in Australië heb gezien, maar ook op het Zuid-Amerikaanse continent: de reuzenpad!

Hoe dat kan? Reuzenpadden komen van oorsprong in Centraal- en Zuid-Amerika voor, maar in 1935 zijn er een honderdtal naar Australië gebracht om suikerkevers te bestrijden. Toentertijd vormden die insecten een ware plaag; ze tastten plantages vol suikerriet aan. Reuzenpadden moesten de redding zijn.

Het medicijn was helaas erger dan de kwaal: de immigranten bleken niet alleen niet zo goed in suikerkevers opeten, ze plantten zich razendsnel voort in hun nieuwe omgeving zonder natuurlijke vijanden. Australische roofdieren die de amfibieën probeerden te eten, vielen dood neer. Reuzenpadden zijn zwaar giftig. Geen van de vleeseters in Australië had natuurlijke afweer.

Zo trokken reuzenpadden steeds meer westwaarts en verspreidden zich over het land, al vretend en zich voortplantend. Veel populaties inheemse kleine dieren stortten in omdat ze in de magen van reuzenpadden verdwenen. Dit zijn geharde dieren, echte overlevers. Een paar jaar geleden vond ik er een, midden op de weg. Ik had alle tijd om het dier, zo groot als een voetbal, te bekijken. Omdat reuzenpadden zo log zijn, kunnen ze geen grote sprongen maken en vluchten. Dat hoeft ook niet als je dodelijk bent.

"Grootste vijand is hijzelf"

Australiërs leven nu al bijna negentig jaar met de reuzenpad, waarvan er inmiddels miljoenen rondlopen. Het bijzondere is dat ze bijna voor onze ogen evolueren. Wat blijkt? Australische reuzenpadden worden steeds meer kannibalistisch. Dan heb ik het niet over de volwassen exemplaren, maar over de larven of dikkopjes!

Tegenwoordig is de grootste vijand van de reuzenpad de reuzenpad zelf. Dat komt omdat het er zóveel zijn dat ze het meeste last van elkaar hebben. Ze vreten elkaars voedsel op, zijn elkaars concurrenten. Concurrentie moet worden uitgeschakeld!

Het gedonder begint al in het ei. Oudere larven worden extreem aangetrokken door een geur in de huid van jongere poelgenoten die zich nog in de strengen eitjes ontwikkelen. Daar komen ze met honderden op af en samen vreten ze alle duizenden jonkies uit een enkele leg op. Je raadt het misschien al: dit doen reuzenpadlarven uit Zuid-Amerika niet.

Nog verrassender is de reactie van de jongste larven op dit extreme gedrag. Reuzenpadlarven ontwikkelen zich normaal al veel sneller dan veel andere kikkers en padden, maar hun Australische tegenhangers zetten er duidelijk nog meer vaart achter. Zo wordt de periode dat ze kwetsbaar voor hun oudere soortgenoten zijn, korter. Ik ben benieuwd wat de oudere dikkopjes daar dan weer op vinden, want evolutie stopt nooit. Wat een bizarre dieren!