Zien: 's werelds hoogste infinity pool

Op de vijftigste verdieping van het luxe Palm Tower, een complex dat naast hotel ook een appartementencomplex is, is de Aura Skypool gebouwd. Een 360-graden overloopzwembad van 8340 vierkante meter groot op 200 meter hoogte.

Ⓒ Aura Skypool

Gasten kunnen vanaf hier genieten van het uitzicht op beroemde bezienswaardigheden van Dubai zoals Palm Jumeirah, Burj Al Arab, Burj Khalifa en Ain Dubai, terwijl ze ontspannen genieten van een cocktail of een duik nemen.

Aura Skypool gaat (pas) medio november open, maar wie in dit bijzondere zwembad een duik wil nemen, kan nu al een plekje reserveren. Gasten kunnen kiezen uit een ticket voor de ochtend, middag of een hele dag. Het goedkoopste kaartje kost 170 AED per persoon, omgerekend zo’n 40 euro. Daarvoor mag je dan ook meteen gebruikmaken van de zonnebank en de lounge.

Ⓒ Aura Skypool