Jenever is niet oubollig; je kunt er heerlijke cocktails mee maken!

Je zou niet verwachten dat er zoveel spannends gebeurt in wat op het eerste gezicht een bescheiden pand lijkt aan de Vriesestraat in Dordrecht. Maar als je in het winkeltje van Destilleerderij Rutte naar achter loopt, maak je kennis met een wonderlijke wereld waar ’dranktovenaars’ de mooiste dingen met alcohol, vers fruit, kruiden en specerijen doen.

Een van deze tovenaars is meester-destilleerder Myriam Hendrickx, directeur van Rutte en alweer 19 jaar werkzaam voor dit bedrijf dat in 1872 door Simon Rutte werd opgericht.

„Jenever zelf gaat nog veel langer terug, het wordt al sinds de 17e eeuw gedronken, daarvoor diende het als medicijn”, vertelt Myriam. „Jenever bereikte op een bepaald moment ook Groot-Brittannië, waar men het probeerde na te maken. Zo is uiteindelijk gin ontstaan.”

„Ik heb levensmiddelentechnologie gestudeerd en was voornamelijk thuis in de kaas”, vertelt Myriam. „De wereld van destillateurs vond ik veel spannender omdat men niet zomaar alle geheimen prijsgeeft. Ik heb bij Rutte alles geleerd over jenever, maar ook over gin.”

Het mooie is dat ze bij Rutte de geschiedenis in ere houden door gebruik te maken van traditionele recepten en methoden. Er worden geen smaak- of kleurstoffen gebruikt, alleen pure kruiden, specerijen en vruchten, die botanicals worden genoemd.

Het proeflokaal op de eerste verdieping staat dan ook vol met grote flessen, gevuld met fruit en specerijen en een vloeistof.

„In die flessen vindt het zogenoemde extraheren plaats. We trekken geuren en smaken uit kruiden, fruit en specerijen door ze een lange tijd in een mengsel van alcohol en water te laten staan. De basis van jenever is moutwijn, een geurige alcohol die van granen wordt gemaakt. Daar wordt een zachte, neutrale graanalcohol aan toegevoegd. Hoe meer moutwijn je gebruikt, hoe meer smaak de basis heeft. Aan die basis worden de destillaten en extracten van verschillende botanicals toegevoegd, waaronder jeneverbes.”

Intens

De reeks botanicals is eindeloos: van zwarte bessen, kersen en sinaasappelschillen tot geurige vanille en koriander. „Ruik maar even”, zegt Myriam. Wow, wat een intense geuren komen er uit die fles!

Terug naar de jenever: hoe zit het nou met jong versus oud? „In jonge jenever zit maximaal 15 procent moutwijn, wij gebruiken trouwens het maximale percentage. Oude jenever bevat minimaal 15 procent moutwijn en je hebt het over korenwijn als er minstens 51 procent moutwijn is gebruikt.”

Myriam stipt aan dat men voor jonge jenever steeds minder moutwijn gebruikt. „Soms maar 1 procent. Dat is jammer, want zo verlies je veel smaak.”

Jenever wordt met allerlei soorten fruit, kruiden en specerijen gestookt. Ⓒ Michael van Emde Boas

„Hierdoor is jenever minder populair geworden en daar komt bij dat de oudere generatie het vaak dronk waardoor het een oubollig imago kreeg. Wij maken elf soorten jenever, van jong tot oud en houtgerijpt. Zo zijn er jenevers die naar wodka smaken of juist meer richting whisky gaan.”

Myriam pakt er een fles Old Tom Genever bij. „Een jenever met 7 procent moutwijn, het recept is meer dan 100 jaar oud en komt uit de handgeschreven receptenboeken van Rutte. Geïnspireerd op Old Tom Gin die de brug tussen jenever en gin vormt.”

Hij is erg aromatisch door toevoeging van onder andere citroen-, kaneel- en gemberdestilaat. Myriam: „Hierdoor smaakt hij fris en fruitig, met hints van citrus en granen en een vleugje zoet.” Een eyeopener: vele malen lekkerder dan de goedkope jenever uit de kroeg.

Jenever is er in allerlei varianten en je kunt er ook heerlijke cocktails mee maken. Aileen Bogaarts, cocktailexpert bij Rutte, laat dit zien. „We hebben hier een Dutch lemonade, gemaakt met onze Old Simon genever, gedestilleerd met jeneverbessen, maar ook walnoten, hazelnoten en selderij. Heerlijk fris, lekker bij een barbecue.”

Klassieker

„Ernaast staat een Old Martinez, ook gemaakt met Old Simon Genever. We hebben de cocktail gemaakt met zoete en droge vermout, sinaasappellikeur en oranjebitters. Een klassieker. Een andere optie is de dieprode Mr. Simon, gemaakt met dezelfde jenever, maar gemengd met mandarijnlikeur, campari en agavesiroop en geserveerd in een fraai coupette-glas.”

Het kan ook eenvoudiger. Aileen: „Je kunt de Old Tom Genever, gestookt met onder meer citroen, gember, kaneel, jeneverbes en sinaasappelblaadjes perfect met ginger ale mixen. Garneer met sinaasappelschil en je hebt een fijn zomerdrankje.”

Het is een fractie van wat de wereld van jenever behelst, maar laat wel zien dat het verder gaat dan het glaasje van opa.