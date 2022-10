Glamoureus, elegant en zacht: dit is de nieuwste woontrend (en zo haal je ’m in huis)

Keuken in stijl

De Siematic Pure SLX keuken is geïnspireerd op het werk van Coco Chanel die trendsetter was in haar tijd en alle traditionele regels doorbrak. De kleurencombinatie van pastelgrijs en roze voelt elegant en tijdloos aan en al helemaal als je combineert met marmer en glas. Maak ook gebruik van zachte materialen in dezelfde kleurtonen.

Zacht en rond

Ⓒ Ronde bank Levi van Piet Klerkx

We zien steeds meer zachte materialen en ronde vormen in het interieur. De sfeer voelt daardoor zacht en comfortabel. Doorbreek harde en rechte lijnen met een organisch kleed op maat van Desso Tarkett en de lage bank Levi met bijpassende poef van Piet Klerkx.

Warme winter

Ⓒ bank van Lederland en vaas Coco Maison Izzy van Trendhopper

Deze luxe loungebank met chaise longue gedeelte is ideaal als je met de beentjes omhoog wil ontspannen. Je kunt deze bank van Lederland op maat laten maken in een leersoort of stof naar keuze. Met een hoogpolig vloerkleed is de totale sfeer meteen warmer en de akoestiek verbeterd. Ter decoratie zijn vazen van gekleurd glas in een organische vorm met een mix van bloemen en herfsttakken mooi voor op de eettafel.

Ruimtelijk en chic

Ⓒ Siematic Pure SLX keuken

Op interieurgebied is de Siematic Pure SLX keuken een opvallende trendsetter. Je oog valt meteen op het keukeneiland met aan de voorzijde glasvitrines en een spiegelende achterwand. Het keramische werkblad in de kleur syros blanco is niet van echt marmer te onderscheiden en is makkelijk en sterk in onderhoud. Tijdloos elegant is het metallic materiaal gebruikt op de fronts in deze keuken in de kleur rosagold gecombineerd met het zachte, glanzende kiezelgrijs.

Poederroze

Ⓒ servies Teema van Iittala

Het tijdloze Teema designservies van Iittala is duurzaam gemaakt en perfect voor dagelijks gebruik want alles is oven-, vriezer, vaatwasmachine en magnetronbestendig. Door de hippe kleuren van dit servies – met elk seizoen nieuwe trendkleuren erbij – kun je eindeloos mixen en verzamelen, want dit servies blijft altijd in de collectie als designklassieker.

Interieuradvies

Ⓒ stoel Asesi van Dsense Living, Kendix Beryl via De Spits en uitschuifbare eettafel Esla van Houweling

Je haalt deze glamourtrend in huis door een zacht gestoffeerde kuipstoel van Dsense Living te combineren met de gordijnstof Kendix Beryl in vergrijsd roze van De Spits en de uitschuifbare eettafel Esla van Houweling interieur. Mix verder met wit, beton grijs en zilver metallic voor een elegante sfeer in balans.

Stylingtip: roségoud

Ⓒ barkruk Brit van De Bommel Meubelen en Dsense Living kast

Roze gaat goed samen met de nieuwe metallic trendkleur roségoud. Laat beide kleuren subtiel terugkomen in je interieur door bijvoorbeeld een barstoel te bekleden in een glanzende fluwelen stof en voor een open kast van metallic te kiezen.

Oktober, woonmaand

Ⓒ fauteuil Anton en salontafels Coda van Leolux via De Spits

Tijdens de Oktober Woonmaand kun je inspiratie opdoen in Woonmall Alexandrium en de nieuwste meubelen en woontrends ontdekken. De fauteuil Anton en de salontafel Coda van het Nederlandse designmerk Leolux zijn voorbeelden van meubels die het interieur persoonlijk maken en ook nog eens tijdloos zijn.