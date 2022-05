Dit mag nooit meer weg: ouderwetse pruimtabakspot

Grote kans dat niemand weet wat dit is. Want pruimen, oftewel op een plukje pruimtabak kauwen, is iets van lang geleden en zodoende is de pruimtabakspot ook verleden tijd.

Alhoewel... Laatst kwamen de zogenoemde nicotinezakjes in het nieuws, erg populair op Hoornse scholen. Daar zit echter geen tabak, maar nicotinepoeder in.

Deze pot waaraan duidelijk de leeftijd is af te zien, was van de vader van Puck Kemper-Van Ginkel (92). Zij vertelt: „Ik herinner me de pot sinds ik ongeveer vier jaar oud was. Uit die tijd weet ik nog dat mijn vader tussen de middag thuis kwam eten. Hij werkte bij de staalfabriek De Vries Robé en co aan de Spijksedijk bij Gorinchem. Het hoofdkantoor was aan de Arkelsedijk.”

„Als hij klaar met de lunch was, ging hij naar de keuken om een ’pruimpie’ te pakken. De pot stond op het hoekje van de schoorsteen. Daarna ging hij weer naar zijn werk.”

„Toen ik ging trouwen, vroeg ik aan mijn vader: ’Pa, mag ik later die pot van u erven?’ Toen zei hij: ’Daar hoef jij niet op te wachten, je moeder heeft wel een andere bus voor mij’.”

Dat antwoord ontroert Puck nog steeds. Er waren acht kinderen thuis en Puck, de jongste, kon wel een (tabaks)potje bij haar vader breken.

De pruimtabakspot staat nu op een speciaal plekje in de huiskamer van Puck. „Ik kijk er elke dag naar en denk dan: een pruimpie, pa?”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl