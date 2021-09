Je kunt voortaan borrelen met je kat (of hond)

Een eigen app zodat je eindelijk snapt wat je kat zegt, een eigen kattenparadijs in huis: onze trouwe viervoeter wordt steeds meer ’een van ons’. Daar hoort dus ook een eigen wijn bij! Het Amerikaanse bedrijf Apollo Peak maakt wijn speciaal voor katten.

De zogeheten Pinot Meow (compliment voor de gekozen naam trouwens) zorgt er overigens niet voor dat je kat in de lampen hangt na een borrel: er zit namelijk geen alcohol in. Veel gekker dan normaal zal je poes zich dus niet gedragen na een glaasje MosCATel.

De kans bestaat wel dat je kat er wat rustiger van wordt. De wijn wordt gemaakt van bieten en biologisch kattenkruid. Dit kruid werkt kalmerend voor je huisdier.

Online bestellen

Voor je nu verheugd naar de plaatselijke slijterij rent moeten we je toch even teleurstellen: deze wijn is nog niet in Nederland te krijgen. De kattenwijn is wel online te bestellen bij een heuse speciaalzaak: de Pet Wine Shop. Voor een luttele vijftig dollar heb je twaalf flessen kattenwijn voor in het wijnrek.

Overigens kunnen hondenbezitters ook gewoon een goede vrijdagmiddagborrel organiseren met hun huisdier: de winkel verkoopt ook hondenwijn. Is je blaffende huisgenoot meer een zoetekauw? Er is ook speciaal hondenijs te koop.