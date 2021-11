Premium Het beste van De Telegraaf

Binnenkijken bij een totaal verbouwde Texelse twee-onder-een-kap

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

Marjolein en Dave Bonne: „Alles wat je maar kunt bedenken, hebben we opgeknapt.”

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in het gestripte en opnieuw gebouwde huis van Marjolein en Dave Bonne in Den Burg op Texel.