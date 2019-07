Recept van de dag: meelwormsalade

Van de Lidl kreeg ik een spannende doos nieuwigheden. Tot donderdag liggen die in de winkels. Er zit een doosje gedroogde meelwormen bij, met knoflook en kruiden, een granola met chocolade en insectenpoeder en nog wat snackgoed in de vorm van haver, bieten en gember, en oh, ja, bierborstel. Ik eet, terwijl ik dit schrijf, de granola met insectenpoeder. Dat is een beetje vreemde combinatie. Amandelen, havervlokken, chiazaden, chocolade en biefstuk. Oh, nee, gedroogde en gemalen buffalowormen, dat zijn zachtere wormen dan meelwormen. De wormen brengen veel magnesium en ijzer en proteïne, vandaar mijn grap over biefstuk. Smaak: wormen smaken nergens naar. Daarom krijgen ze smaakjes. Gezond? Waarom niet?