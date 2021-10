5 x tips om denimvlekken weg te krijgen

1. Kledingstukken zijn vaak nog te redden als ze worden gewassen met een ontkleurder voor doorgelopen was.

2.Ook oxipoeder werkt vaak goed tegen verkleuring: laat het textiel weken en voeg een schep toe als waskrachtversterker.

3. Lederen meubels zijn alleen te behandelen als de blauwe kleur niet te diep in de poriën is getrokken. De beste optie is in dat geval Keralux jeansreiniger.

4. Vlekken op meubelstoffen kunt u met pure ontsmettingsalcohol behandelen. Probeer altijd zacht met een schone doek te deppen en niet te wrijven, anders wordt de blauwe kleur juist dieper in de textielvezels geduwd. Helpt dit niet voldoende, dan is James vlekkenspray (james.eu) een goede en veilige reiniger.

5. Vaak wordt geadviseerd om donkere jeans met azijn te wassen of een nacht in water met een schep zout te zetten om de kleur te fixeren, maar let op: dit is geen wondermiddel. Vaak geeft denim na zo’n behandeling nog steeds af.

