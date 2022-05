5 x de lekkerste ijs-cappuccino uit de supermarkt

IJskoffie is een drank die Nederland ruim tien jaar geleden via een beroemde Amerikaanse koffieketen leerde kennen. Toch is die ijskoffie-trend niet recentelijk ontstaan. Het verhaal wil dat men in Kyoto, Japan, rond 1600 al koude koffie serveerde.

De ijskoffie die we tegenwoordig kennen, is afkomstig uit Algerije. Franse koloniale troepen leerden er rond 1840 café mazagran kennen, vernoemd naar het nabijgelegen fort Mazagran. De soldaten kregen koffiesiroop met water geserveerd, geschonken in lange glazen. Het vormde een welkome verkoeling in het hete Algerije.

De ijskoffie bereikte zo de cafés van Parijs waar deze ook in lange glazen werd geserveerd. Die staat nog steeds bekend als café mazagran.

De supermarkten hebben zich inmiddels ook op de ijskoffie gestort: we telden liefst zeven merken. Het percentage Arabica-koffie per drankje ligt meestal op 19 procent, maar soms blijft het wat schimmig of we te maken hebben met een koffie-extract of een combinatie hiervan met echte koffiebonen.

Melkan, onder meer te koop bij Dirk/Dekamarkt/Vomar en Milbona, het zuivel-huismerk van Lidl, deden slechte zaken. „Waterig. Slootwater is nog smaakvoller dan dit gedrocht”, was het keiharde oordeel over de ijs-cappuccino van Melkan. „Chemisch, geen koffie te bespeuren, meer een vieze chocomel”, riep men over Milbona.

De merken die stukken beter smaakten, waren Starbucks, Moreno (Aldi), Douwe Egberts, Albert Heijn en Jumbo.

Top 5

1. Toch grappig dat Starbucks het beste scoorde, te danken aan het dominante vanillearoma. „Geweldig, dit drinkt lekker weg.” Een enkeling vond het oneerlijk: „Vanille maakt alles lekker.” €1,99 per 220 ml

2. Op een tweede plek Moreno, het huismerk van Aldi. „Goede kleur, stevige smaak en romig. Goede oppepper.” „Prima, cappuccinosmaak komt pas later, maar oké.” Een collega vond het „slappe chocomel”. €0.79 per 250 ml.

3. „Eindelijk proef ik koffie”, werd meerdere keren geroepen over de ijs-cappuccino van Douwe Egberts. „Gedeelde eerste plaats met Starbucks, niet te zoet.” €1,39 per 230 ml

4. Deze week moet Albert Heijn het met plek vier doen, al was het verschil met Douwe Egberts klein. „Volle smaak, romig. Tikkeltje zoet.” Sommigen hadden het echter over „een chemische nasmaak”. €0,99 per 250 ml

5. Met Jumbo is de top 5 compleet. „Ziet eruit als chocomel, maar smaakt wel naar koffie!” „Lekker, prima te drinken, basic.” €0,88 per 250 ml