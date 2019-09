Vetkuif en buikschuiver

Kruidenier De Pijl op de hoek van de Palmdwarsstraat en de Willemsstraat in de Jordaan, Amsterdam. Voor de deur zitten nozems op hun brommer sigaretten te roken. Voor het andere raam staan bejaarde mannen. De gevel is ruim voorzien van reclameborden, onder andere voor Fanta en Coca-Cola frisdrank, Heiniken bier en DE-koffie en -thee. Nederland, 1963. Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo

Zestig jaar geleden had de penose in Amsterdam er genoeg van. Met knuppels sloegen circa dertig onderwereldfiguren begin september 1959 onder leiding van Rinus ’de vette lap’ Vet in op nozems die dagelijks rondhingen bij het monument op de Dam.