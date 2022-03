Premium Het beste van De Telegraaf

De kabouter is weer populair; hoe komt dat eigenlijk?

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

José en Jean van Aerle met hun verzameling: „Ze zijn altijd vrolijk.” Ⓒ foto Jeroen Kuit

Lange tijd waren ze uit de belangstelling verdwenen. Maar juist in donkere tijden lijkt de kabouter met hernieuwd elan op te duiken. Altijd goed voor een (broodnodige) glimlach. Al moet je het kleine wezentje niet tegen je in het harnas jagen, want dan rukt hij je oog uit, zo wil de overlevering.