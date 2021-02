De verborgen parels van Nationaal Park Hollandse Duinen (volgens boswachter Mark Kras)

Fietsroute: Via de stad naar spectaculaire natuur

Met een beetje geluk sta je oog in oog met een damhert Ⓒ foto Mark Kras

„Een tip voor sportievelingen. Fiets van het centrum van Den Haag dwars door de duinen en over de boulevards van Katwijk en Noordwijk naar Langevelderslag in Noordwijk, en wandel over de zeereep van Strandreservaat Noordvoort. Daar heb je een spectaculair uitzicht over branding, vogels op het strand, stuivende duinen en een weids duinlandschap. Met een beetje geluk sta je oog in oog met een damhert.”

Bekijk ook: Lekker zwerven door Salland

Haagse Bosch: daar waar Nederland werd geboren

De stinzenbloemen in het Haagse bos staan volop in bloei Ⓒ foto Mark Kras

Bekijk ook: Bloemetjes luiden de lente in

„Tussen de Ridderzaal en paleis Huis ten Bosch liggen het Malieveld, Koekamp en het Haagse Bosch. Allemaal onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van ons land. Het gebied is doordrenkt met vele eeuwen geschiedenis en ook nu nog fiets of wandel je van het centrum van de democratie langs dé plek om tijdens demonstraties je stem te laten horen, door het oudst beschermde bos van Nederland naar het huis van onze koning en koningin.”

Vleermuisbunker: Natuur en geschiedenis komen samen

De vleermuisbunker in Nationaal Park Hollandse Duinen Ⓒ foto Mark Kras

„De Vleermuisbunker is een plek waar topnatuur in de vorm van de winterverblijfplaats van kwetsbare en zeldzame vleermuizen samenkomt met het verhaal van de bezetting tijdens WOII en de vrijheid die we in ons land moeten koesteren. Kortom een bijzonder leerzaam bezoek waard. Wanneer de maatregelen weer voorbij zijn, word je hier rondgeleid door bevlogen vrijwilligers van Staatsbosbeheer.”