Waar kun je in Nederland écht op avontuur? Op het water!

De familie Hatzmann tijdens de proefvaart: „In de zomer steken we het IJsselmeer over.” Ⓒ foto Anne van der Woude

Nu trektochten door de Andes of de Himalaya of backpacken door Vietnam er voorlopig niet inzitten, rijst de vraag: waar vind je in eigen land nog vakantie-avontuur? Het antwoord: vooral op het water. De kick van opgaan in de vrije natuur met zeiljacht, blokhutboot of kampeervlot.