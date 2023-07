Roeiend door Botshol: een oase van rust

Op het koeren van een duif na is het doodstil in Abcoude. De kleine straatjes liggen er verlaten bij. We zijn onderweg naar Botshol, een natuurgebied vlakbij dat we met de roeiboot gaan verkennen. In Abcoude slaan we proviand voor de picknick in en we rijden door over de smalle dijk, af en toe stoppend om een tegenligger te laten voorgaan.

„Goedemiddag, ik ben Machiel.” Ferm drukt hij me de hand, of beter gezegd de kolenschop, want zo groot zijn ze. Rustig en bedachtzaam vertelt hij zijn verhaal. „Ik ben de derde generatie, mijn opa was ook boer en hij is destijds begonnen om ook bootjes te verhuren. Eerst houten, toen stalen en ik nu polyester bootjes. Ik heb ook nog wat kano’s waarmee je ook de smallere slootjes op kunt.”

Machiel is veehouder en samen met zijn vrouw Karin runt hij de boerderij. „Ik heb 28 melkkoeien die in de zomer dag en nacht buiten lopen. Ze worden ook buiten gemolken, ’s morgens én ’s avonds”, zegt hij trots. „De bootjes doe ik erbij, want het bedrijf is eigenlijk te klein om van te bestaan. Daarom ben ik in de winter ook nog rietsnijder, voor de daken. Riet zat hier in het natuurgebied!”

Achteruit roeien

Achter het erf ligt een twintigtal roeibootjes op een rij. Nadat we wat wiebelig zijn ingestapt, haken we de riemen met de daarvoor bestemde ring aan de boot vast en zetten af. Eerst nog wat onwennig, maar al gauw hebben we de slag te pakken.

Je roeit achteruit, dus regelmatig omkijken. Ⓒ Lhamo Janssen

Roeien is niet moeilijk, als het maar geleidelijk gaat. Rustig aan is het advies. Je roeit achteruit, dus regelmatig omkijken is belangrijk. Een goede stuurman aan boord is nog beter. Het eerste stuk is lekker breed: ruimte genoeg voor de lange, uitstekende riemen.

Botshol is een laagveengebied tussen Abcoude en Vinkeveen. Veel plassen, sloten en moerasgebieden. Op de vele eilandjes groeit vooral riet dat bijzonder geschikt is voor dakbedekking.

Sommige stukken liggen vol met uitbundig bloeiende waterlelies. Ⓒ Lhamo Janssen

Wie goed kijkt, ziet ook andere begroeiing. Zo stappen we uit bij een plekje waar bijzondere planten groeien. Hier vind je onder meer het zeldzame vleesetende blaasjeskruid en de welriekende Nachtorchis, een wilde orchidee. Galigaan, een bijzondere grassoort, groeit hier volop maar staat op andere plekken op de rode lijst.

Overal natuurgeluiden

We manoeuvreren verder door de smalle doorgangen en dat valt niet altijd mee. Regelmatig raken we met de riemen verstrikt in de dichtbegroeide oevers. Het water is volop bedekt met uitbundig bloeiende waterlelies en andere planten. Uiteindelijk komen we op de grote Wijhe, een open stuk water waar het makkelijker peddelen is.

In de verte klinkt het onmiskenbare geluid van de koekoek en dat doet ons aan vroeger denken. Het geluid lijkt overal vandaan te komen. Je hoorde het altijd, maar zag ’m nooit. Na een tijd weten we ook weer hoe irritant zijn eentonige geroep wordt. Als een repeterende wekker die je niet kunt uitzetten.

Het is trouwens een asociale vogel. Zij legt haar eieren in het nest van een ander die dan maar voor de opvoeding van het koekoeksjong moet zorgen. Het vaak veel grotere jong duwt de anderen uit het nest om zo het rijk alleen te hebben en alle aandacht van de pleegouders te krijgen. Toch hoort het geluid in de Nederlandse natuur en is het jammer dat ze steeds minder vaak zijn te horen.

Favoriet zwemplekje

Roeien gaat ons prima af, de cadans zit er goed in en we zetten koers naar een eilandje midden op het meer. Het natuurgebied is erg geliefd bij verschillende trekvogels om te broeden en hun jongen groot te brengen. Het broedseizoen is inmiddels voorbij, eerder is dit verboden gebied, maar op het eilandje zit nog een grote groep lepelaars met jongen. We blijven een beetje op afstand om ze niet te laten schrikken. Prachtig om die pollepelvormige snavels door het water te zien scheppen.

Een knaloranje boei trekt onze aandacht. Heel langzaam beweegt-ie over het water. Het is een veiligheidsboei en er zit iemand aan vast. „Mijn favoriete plekje om te zwemmen”, zegt David van Beek uit Mijdrecht die ons watertrappelend te woord staat. „Ik kom hier al tien jaar om te zwemmen, heerlijk rustig en er varen bijna geen boten. Verderop is een trappetje waar je makkelijk in en uit het water kunt. Op de dijk kun je heerlijk in de zon liggen.” Met rustige slagen zwemt hij verder en wij pakken de riemen weer.

Er zijn verschillende aanlegplekken om even te stoppen. Maar het is drassig; even lekker in het gras liggen is er niet bij. Terwijl we in de boot picknicken, is het genieten van de weidse stilte. Terug naar de boerderij is nog maar een klein stukje en als volleerde roeiers leggen we aan.

Onderweg picknick in de boot. Ⓒ Lhamo Janssen

Onderweg naar huis stoppen we in Abcoude voor een kop koffie op het terras van De Eendracht. De perfecte plek om bootjes te kijken die voorbij varen over de Angstel die midden door het dorp stroomt.

Oerhollands

Botshol is een natuurgebied onder de rook van Amsterdam tussen Abcoude en Vinkeveen dat alleen buiten het broedseizoen is te bezoeken, te voet of met een roeiboot of kano. Dit oer-Hollandse laagveengebied is gevormd door turfstekers. Veel watervogels vinden hier hun broedplek zoals de tureluur, grutto en karekiet, maar ook de lepelaar en aalscholver. Ook groeien er zeldzame en unieke planten. Wij huurden een roeiboot bij Verweij botenverhuur (30 euro voor een dag) en kregen daar een handige routekaart bij.

botenverhuurverweij.nl

Lekker roeien

Nederland waterland! We houden ervan om in, bij, maar ook op het water te zijn. Daartoe kun je in elke provincie wel een roeibootje huren. Soms per uur of anders per dag. Natuurgebieden zoals Botshol, maar ook de Weerribben-Wieden, de Nieuwkoopse Plassen of de Biesbosch kennen tal van vaarmogelijkheden.

natuurmonumenten.nl